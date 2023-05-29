خاص | البرازيل تحقق حلم كارلو أنشيلوتي بالجمع بين تدريب السامبا وريال مدريد!

المدرب الإيطالي يظل الخيار الأول بالنسبة للاتحاد البرازيلي لقيادة "السيليساو"..

يثير مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي الكثير من الشكوك، فالمدرب المخضرم لديه عقد مع ريال مدريد الإسباني حتى يونيو 2024، وأكد في الأسابيع الأخيرة عزمه على الالتزام بما هو مذكور في هذا العقد.

ولكن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يواصل طرق بابه وسيستمع الإيطالي إلى العرض النهائي، حاليًا، قرار أنشيلوتي ثابت، يريد الاستمرار، لكن البرازيل ستغريه في بداية يونيو وهذا قد يغير الأمور.

ومع إصرار إيدنالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، على رغبته في أن يصبح أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي، واقتناعه بأنه سيحقق هذا الهدف، يشير كل شيء إلى أن كارلو أنشيلوتي سيكون مدربًا للمنتخب البرازيلي، لكن الأمر يتوقف على متى سيتحقق ذلك.

النسخة الإسبانية من "جول.كوم" يمكنها تأكيد استعداد البرازيل للانتظار عامًا آخر، على الرغم من أن بطولة كوبا أمريكا ستقام في يونيو 2024 في الولايات المتحدة، إلا أن الاتحاد البرازيلي يريد أن يصح كارلو أنشيلوتي يكون مدربًا للفريق في جميع الأحوال وهم على استعداد للتعامل مع الموسم القادم دون خدماته.

السبب في احتمالية تأجيل وصول أنشيلوتي إلى البرازيل هو أن الهدف الحقيقي هو أن يكون مدرب "السيليساو" في كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ومع ذلك، سيكون كل شيء أسهل بكثير بالنسبة للبرازيل إذا قبل كارلو العرض الآن وقرر الانضمام إلى البرازيل بعد نهاية الموسم الحالي.

يبدو الأمر معقدًا، لأن أنشيلوتي سعيد جدًا بتدريب ريال مدريد ويريد الاستمرار حتى نهاية عقده كما أكد في أكثر من مناسبة، وبالتأكيد لا يتعلق الأمر بالعرض الاقتصادي الذي سيقدمه الاتحاد البرازيلي.

حاليًا كل شيء مفتوح وسيكون الأيام القادمة، وخاصة بعد نهاية الموسم، حاسمة لمعرفة ما سيحدث في مستقبل كارلو أنشيلوتي.