خاص | إيتو: نهائي الأبطال فرصة للشباب وهذا المرشح الأوفر حظًا

إيتو يكشف عن توقعاته لنهائي دوري أبطال أوروبا

عبر النجم الكاميروني صامويل إيتو عن سعادته بتأهل فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي إلى مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، لمواجهة مواطنه مانشستر سيتي، متحدثًا عن توقعاته للمباراة.

ويواجه تشيلسي مواطنه مانشستر سيتي مساء يوم السبت المقبل، بنهائي دوري أبطال أوروبا، في مدينة بورتو البرتغالية، من أجل تحديد بطل القارة العجوز لعام 2021.

إيتو قال خلال تصريحات خاصة لموقع "جول": "أنا سعيد لرؤية فريقي السابق تشيلسي يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى".

النجم الكاميروني تابع: "البعض يرى أن مانشستر سيتي هو الأقرب لحسم لقب دوري الأبطال ورفع الكأس، ولكن في رأيي عندما يتعلق الأمر بمباراة نهائية، لا مجال للحديث عن المرشحون، لأنها مباراة واحدة وكل شيء ممكن أن يحدث".

صامويل واصل: "رأينا فرق تصل إلى النهائي بشكل غير متوقع، وحدث هذا الأمر مرارًا وتكرارًا، ونجحت في تحقيق اللقب في النهاية، لن يتجاوز الأمر قدرات تشيلسي، بالنظر إلى أنه سبق له وحقق الفوز على مانشستر سيتي مرتين هذا الموسم، بكأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الإنجليزي الممتاز".

قالوا "شيخ ومحظوظ" .. أنا زيدان المدرب الأفضل في العالم ولكن ماذا بعد؟

إيتو المتواجد حاليًا في قطر، كسفير لإرث قطر بكأس العالم 2022 قال: "هناك موهبتين شابتين أثارا إعجاب الجماهير والنقاد، وهما لاعب الوسط المهاجم فيل فودين، ودينامو تشيلسي ماسون ماونت، وأتطلع لمشاهدتهما بالنهائي".

واستطرد قائلًا: "هناك العديد من اللاعبين الرائعين السابقين والحاليين، لم تتاح لهم الفرصة لخوض مباراة مثل نهائي دوري الأبطال، ولذلك من المهم أن يستمتع جميع اللاعبين بالتجربة، ويفعلون كل ما في وسعهم".