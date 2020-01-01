خاص..لامبارد يجد ضالته في ليستر سيتي

تدعيم دفاعات تشيلسي يبدأ من الاهتمام بظهير ليستر سيتي بن تشيلويل

ذكرت مصادر خاصة لموقع "جول" أن فرانك لامبارد قد خاطب إدارة تشيلسي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر لليستر سيتي بن تشيلويل خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان تشيلسي قد تعرض لعقوبة المنع من التعاقدات لموسمي انتقالات، قبل أن يتم رفع العقوبة مؤقتًا ويسمح للبلوز دخول الميركاتو الشتوي والصيفي.

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وينتظر أن يقوم تشيلسي بتعويض ما فاته من صفقات في فترة الإيقاف، حيث اضطر للاعتماد على عدد من لاعبي الأكاديمية واستعادة بعض المعارين.

وبعد موسم دفاعي ضعيف من قبل البلوز، يعد الخط الخلفي أولوية من أجل التدعيم في ميركاتو الصيفي، والبداية ستكون من خلال ظهير ليستر سيتي الأيسر.

حيث يريد فرانك لامبارد تعزيز صفوف الفريق بالتعاقد مع تشيلويل، ولكن لا يعتقد أن عملية خروجه من فريقه ستكون سهلة أو ستكلف أوموالًا قليلة.

ويعد البقاء مع ليستر سيتي أمرًا مغريًا في الوقت الحالي، خاصة إذا كانوا قادرين على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد أن احتلوا المركز الثالث على سلم ترتيب البريميرليج إلى غاية ما قبل إيقاف الموسم.

إضافة إلى ذلك، فإن التعاقد مع لاعب من ليستر سيتي يعني دفع الكثير مقابل التخلي عنه، حيث حدث ذلك مع أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم هاري ماجواير خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

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يذكر أن ليستر سيتي وتشيلسي يحتلان المركزين الثالث والرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما الأقرب للمنافسة على البطاقات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.