لم يخلع خاتم الزواج.. أول ظهور لجوارديولا بعد أخبار الطلاق!

قبل مواجهة برينتفورد..

ظهر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، للمرة الأولى منذ انتشار خبر انفصاله عن زوجته كريستينا سيرا، بعد زواج دام 30 عامًا.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فقد وصل جوارديولا على رأس بعثة السيتي إلى لندن استعدادًا لمواجهة برينتفورد مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن "بيب شوهد وهو يرتدي خاتم زواجه، وسط تقارير عن انفصاله عن سيرا، بعد أن عاشا في بلدين مختلفين لمدة 5 سنوات (تعيش مع الأبناء في إسبانيا)".

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ونشرت "ديلي ميل" عددًا من الصور لجوارديولا في لندن، وركزت على وجود خاتم الزواج في يده اليسرى، رغم شائعات الطلاق".

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن بيب وكريستينا قررا الانفصال في ديسمبر الماضي، لكنهما طلبا من المقربين منهما الحفاظ على السرية وعدم الإدلاء بأي تصريحات للصحافة حول هذا الموضوع.

ويعاني مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا هذا الموسم، حيث يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بعد 6 هزائم و4 تعادلات و10 انتصارات.