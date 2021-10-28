خائن برشلونة يودع كومان وبيدري "حزين" لرحيل الهولندي!

بادرة مميزة رغم كل شيء..

أقدم عدد من لاعبي برشلونة على توديع مدربهم رونالد كومان بعد قرار إقالته، وأتى على رأسهم من ترك البرسا الصيف الماضي وانضم للايبزيج، إيلاش موريبا.

واستغنى برشلونة عن خدمات كومان يوم الأربعاء بعد الهزيمة من رايو فاييكانو، والتي أتت بعد أيام قليلة من خسارة الكلاسيكو الرابع على التوالي من ريال مدريد.

ويدين عدد من لاعبي برشلونة الشباب بالفضل لكومان في ظهورهم على الساحة، وفي الوقت نفسه، قام قادة البلوجرانا بتوديع الهولندي باحترام شديد.

ماذا كتب شباب برشلونة في توديع كومان؟

أكثر من اعتراه الحزن على الإطلاق كان بيدري، فكتب الشاب "أنا آسف لأن الأمور لم تسر كما أردنا، شكرًا لأنك منحتني الثقة منذ اللحظة الأولى ومنحتني الفرصة لتحقيق حلمي في برشلونة".

كما كتب نيكو جونزاليس "شكرًا على كل شيء، سيظل دائمًا في ذاكرتي أنك المدرب الذي حقق حلمي بالظهور الأول لبرشلونة، حظًا سعيدًا في المستقبل".

المفاجأة كانت بأن موريبا الذي ترك برشلونة بسبب الأموال، ودّع هو الآخر كومان أيضًا، فكتب "شكرًا جزيلًا لك على كل شيء وأتمنى لك التوفيق في المستقبل".

ويُشار إلى أن أوسكار مينجويزا أيضًا قد قام بتوديع كومان، فحال الأوروجوياني حال جونزاليس وبيدري وموريبا في أن مدرب هولندا الأسبق هو أول من صعّده إلى الفريق الأول بكامب نو.

ماذا كتب قادة برشلونة في توديع كومان؟

رغم ما بدا من اختلاف في وجهات النظر بينهم وبين كومان، لكن قام قادة برشلونة بتوديع كومان برسائل على مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا.

القائد الأول سيرجيو بوسكيتس كتب "شكرًا لك على كل شيء، أتمنى لك التوفيق"، فيما أتت رسالة جيرارد بيكيه بعاطفة أكبر.

بيكيه قال "من دواعي سروري العمل معك، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، عناق كبير لك".

أخيرًا، شكر القائد الرابع سيرجي روبيرتو كومان أيضًا، ويدين له بالكثير باعتبار الهولندي دافع عنه كثيرًا أمام الصحافة وكذلك في أرض الملعب.

من يخلف كومان في تدريب برشلونة؟

وكان برشلونة قد عيّن سيرجي بارخوان في منصب المدير الفني بصورة مؤقتة لحين الاستقرار على من سيخلف كومان في تدريب العملاق الكتالوني.

الصحف الإسبانية تشير إلى أن الأقرب هو تشافي هيرنانديز، وذهب البعض للتأكيد أن الاتفاق بين أسطورة البرسا وإدارة جوان لابورتا قد تم بالفعل.

لكن المؤكد الآن أن بارخوان الذي كان مديرًا لفريق رديف برشلونة، هو من سيقود البرسا في مباراة ألافيس الأسبوع المقبل بالدوري الإسباني.

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