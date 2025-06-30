"حُلم سينتهي بالدموع".. تحذير شديد اللهجة لكريستيانو رونالدو من المشاركة في كأس العالم 2026!

تم تحذير البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أن حلمه في الفوز بكأس العالم 2026 "سينتهي بالدموع" بطريقة أو بأخرى.

ماذا حدث؟

هذا هو رأي لاعب المنتخب الفرنسي السابق ولاعب الدوري الإنجليزي الممتاز ويليام جالاس، لعب المدافع السابق في تشيلسي وآرسنال وتوتنهام ضد رونالدو في الدوري الإنجليزي .

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الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية يواصل مسيرته الرائعة بعد تجاوزه سن الأربعين، حيث وقع عقدًا جديدًا لمدة عامين مع نادي النصر السعودي في دوري روشن السعودي للمحترفين بشروط قياسية.

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هل تعلم

لا يزال رونالدو يسعى لتحقيق هدفه المتمثل في تسجيل 1000 هدف في مسيرته، ومن المتوقع أن يطيل مسيرته الدولية حتى نهائيات كأس العالم المقبلة على الأقل. يتوقع الكثيرون أن تحقق البرتغال، الفائزة بدوري الأمم الأوروبية، نتائج جيدة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وطُرح مؤخرًا سؤال حول الدور الذي سيؤديه رونالدو في خطط روبرتو مارتينيز، لكنه لا يزال قائد منتخب بلاده حتى الآن ولم يكن أبدًا من النوع الذي يتراجع أمام التحديات.

ما قاله غالاس

ومع ذلك، توقع غالاس أن تكون هناك معاناة، حيث قال الفرنسي في حديثه إلى "برايم كازينو": "كريستيانو رونالدو سيشارك في كأس العالم الصيف المقبل، وفي كل الأحوال، ستكون مشاركة عاطفية، قد لا يتمكن من بدء المباريات بعد الآن، لكنه لا يزال قادرًا على الدخول من مقاعد البدلاء، تبدو البرتغال قوية، لكن سيكون من الصعب للغاية على رونالدو تحقيق حلمه، من المحتمل أن ينتهي الأمر بالدموع".

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ما هو مستقبل رونالدو؟

فاز رونالدو ببطولتي دوري الأمم الأوروبية وبطولة أمم أوروبا مع البرتغال، ولم يسبق له الفوز بأي لقب عالمي، على عكس غريمه الأبدي ليونيل ميسي، ويبدو أن لديه فرصة أخيرة لتصحيح هذا الخطأ.