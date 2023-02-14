حُسم الأمر .. هل يلعب ميسون جرينوود مع مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

حالة من الفوضى في مسيرة المهاجم الشاب

لا يزال نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يقوم بالتحقيق في موقفه من المهاجم الشاب ميسون جرينوود، رغم إسقاط تهمة الاغصاب الموجهة إليه.

جرينوود تم اعتقاله في يناير 2022 بتهمة الاغتصاب والاعتداء على فتاة، ليتم الإفراج عنه بكفالة، قبل قيام شرطة مانشستر بإغلاق ملف القضية بالكامل خلال شهر فبراير الجاري.

وبعد هذه الخطوة ظهرت العديد من التساؤلات حول عودة جرينوود للشياطين الحمر، خاصة بعد مكالمة المدرب إريك تين هاج له للتعبير عن سعادته بحكم البراءة.

ولكن صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أكدت أن اللاعب تم شطبه بشكل كامل من سجلات مانشستر يونايتد لموسم 2022/2023 لحين انتهاء التحقيق الداخلي الذي يقوم به النادي.

وهذا ما يعني أن اللاعب لن يظهر بقميص الفريق هذا الموسم، لأن التحقيق لن يكتمل في أي وقت قريب، حيث قد يدرس جرينوود موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن أولد ترافورد.

ويقوم مانشستر في الوقت الحالي بدراسة موقف اللاعب المرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2025، سواء بدعوته للتدريب مرة أخرى، أو تسريحه وإنهاء عقده أو بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.