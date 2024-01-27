حُسم الأمر نهائيًا .. راكيتيتش في طريقه إلى أحد كبار السعودية!

النجم الكرواتي حسم وجهته الجديدة

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أصبح النجم الكرواتي إيفار راكيتيتش لاعب وسط إشبيلية الإسباني، على بُعد خطوات قليلة جدًا من الانضمام إلى أحد كبار دوري روشن السعودي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

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وكشف الإعلامي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن راكيتيتش أبلغ ناديه إشبيلية وزملائه بالفريق، أنه على وشك الرحيل.

وأضاف رومانو أن راكيتيتش وافق على الانضمام إلى صفوف نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وأنه سيتخذ الخطوة الرسمية حاليًا.

وأوضح فابريزيو أنه تم حجز الفحص الطبي الخاص باللاعب الكرواتي بنهاية الأسبوع الجاري، على أن يسافر إلى السعودية يوم الإثنين.

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وسيعوض راكيتيتش رحيل النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، الذي انتقل إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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