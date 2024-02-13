حُسمت الأمور .. قرار نهائي من برشلونة في ملف "الجواوين" فيليكس وكانسيلو!

أحدهما سيستمر والآخر لا

قرار حاسم ونهائي من مانشستر سيتي، يغلق الباب تمامًا أمام إمكانية عودة اللاعب إلى النادي الإنجليزي بعد انتهاء إعارته من برشلونة.

الظهير البرتغالي وصل إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة، لتدعيم دفاع البلوجرانا في اللحظات الأخيرة من السوق، بانضمام مواطنه جواو فيليكس كذلك من أتلتيكو مدريد لدعم هجوم الفريق.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" قالت إن بيب جوارديولا مدرب سيتي جعل الأمور واضحة بأنه لا يُريد اللاعب، لذلك قررت إدارة النادي التخلي عنه تمامًا الصيف القادم لتجنب أي خلافات محتملة مع بيب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينعكس هذا السيناريو بالإيجاب على برشلونة، لأن الأمور ستكون أسهل الآن للحصول على خدمات اللاعب بصفة نهائية، وسط محاولات من وكيله جورج مينديش لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق في مصلحة جميع الأطراف.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يعلم جيدًا اهتمام العديد من الأندية الأخرى بالتعاقد مع فيليكس، ولكن رغبة اللاعب ستحسم الأمر لصالح النادي الكتالوني الذي لا يستبعد التعاقد معه في صفقة إعارة جديدة مع خيار الشراء.

وعلى الجانب الآخر تبدو الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لجواو فيليكس، لعدم رغبة برشلونة في تلبية المطالب المالية الضخمة لأتلتيكو، لعدم اعتبار مركز الجناح ضمن أولويات النادي، لذلك سيكون من المستبعد الإنفاق بشكل كبير لتدعيمه.