حُدد الموعد رسميًا .. قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي "فيناليسيما" 2026

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة (LOC) لفعاليات كرة القدم أن قطر ستستضيف نهائي فيناليسما 2026 للرجال في استاد لوسيل الشهير في 27 مارس 2026.

وستشهد هذه المباراة المهمة مواجهة بين بطل أوروبا إسبانيا وبطل أمريكا الجنوبية الأرجنتين في صدام مثير بين حاملي الألقاب القارية.

بالنسبة للأرجنتين، تمثل هذه المباراة عودة رمزية إلى مسرح فوزها المثير على فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة القدم قطر 2022™، حيث أنهى الألبيسيليستي انتظارًا دام 36 عامًا لاستعادة الجائزة الأكثر جاذبية في كرة القدم.

قال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب رئيس اللجنة المحلية المنظمة: "تفخر قطر باستضافة هذه المباراة المرموقة بين بطلين. لدينا سجل حافل في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية، وتوفير تجربة استثنائية للمشجعين والمؤيدين ووسائل الإعلام. استضافة نهائي 2026 يبرهن مرة أخرى على الثقة التي يواصل شركاؤنا إظهارها في قطر".

يأتي تنظيم نهائي 2026 بعد موسم كرة قدم حطم الأرقام القياسية نظمه اللجنة المحلية المنظمة في نهاية عام 2025، والذي أظهر قدرات البلاد التنظيمية الاستثنائية وثقة المجتمع الدولي لكرة القدم في قدرتها على تنظيم أحداث كرة قدم عالمية المستوى.

ويشمل ذلك استضافة قطر لأول بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة FIFA™ التي شاركت فيها 48 فريقًا، والتي شهدت إقامة 104 مباراة في مكان واحد وكأس الخليج تحت 17 سنة. كما نظمت قطر كأس الخليج تحت 23 سنة قطر 2025، بينما استضافت أيضًا في الوقت نفسه المباريات الثلاث الأخيرة من كأس القارات FIFA قطر 2025™ خلال أيام الراحة من كأس كأس العرب قطر 2025™، التي من المقرر أن تنتهي اليوم 18 ديسمبر.

وقال ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "ترمز هذه المباراة إلى توحيد قارتين كرويتين وتسلط الضوء على الانتشار العالمي لرياضتنا في مثل هذا الحدث المرموق، ونتطلع إلى أمسية لا تُنسى من كرة القدم النخبوية والاحتفال الدولي".

وأضاف أليخاندرو دومينجيز، رئيس الاتحاد الجنوب أمريكي لكرة القدم: "هذه المباراة الاستعراضية هي أكثر من مجرد منافسة، فهي رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات، وفرصة للجماهير للاستمتاع بمناسبة تاريخية حقيقية."

بفضل بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي ومرافقها الاستثنائية وسجلها الحافل كمنصة لكرة القدم النخبوية، توفر قطر مكانًا مثاليًا لاستضافة نهائي 2026، في حين يوفر موقعها الاستراتيجي فرصًا للبث في أوقات الذروة للجمهور العالمي.

المزيد من التفاصيل بخصوص تنظيم المباراة وعملية بيع التذاكر سيتم الإعلان عنها في الأسابيع المقبلة.