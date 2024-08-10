فيديو | حيلة فاشلة.. هالاند يفلت من فخ أونانا بطريقة ذكية!

في ركلات الترجيح..

حصد مانشستر سيتي لقب درع الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح 6-7، عقب نهاية الوقت الأصلي (1-1) على ملعب ويمبلي اليوم السبت.

وشهدت ركلات الترجيح واقعة طريفة بين أندريه أونانا، حارس مانشستر يونايتد، وإرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

وأثناء تنفيذ هالاند الركلة الثالثة للسيتي، حاول الحارس الكاميروني توريطه، حيث ترك الزاوية اليسرى مفتوحة تمامًا، ووقف مبتسمًا في الزاوية الأخرى، وأشار إلى المهاجم النرويجي ليسدد في الزاوية المتاحة.

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لم يقع هالاند في فخ أونانا، الذي طار لحظة التسديد نحو الجهة اليسرى، بينما قرر مهاجم السيتي وضع الكرة في الزاوية (الضيقة) التي كان يقف فيها الحارس، لتستقر في الشباك.

وفوز تسجيل ركلة الجزاء التي ساهمت في فوز مانشستر سيتي باللقب للمرة السابعة على مر تاريخه، قابل هالاند الحارس أونانا بابتسامة كبيرة.