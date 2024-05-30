حيرة أنشيلوتي تنتهي إجباريًا .. مؤشر جديد يرجح كفة حارس ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

الحمى تثير الذعر في معسكر الملكي

تسيطر حالة من الغموض على موقف الحارس الأوكراني أندري لونين، حارس مرمى ريال مدريد، بشأن مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند المصيرية.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بوروسيا دورتموند، السبت المقبل على ملعب استاد "ويمبلي" في لندن، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم ينضم لونين إلى معسكر ريال مدريد، بعد إصابته بالحمى، حيث يريد الجهاز الفني للفريق بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حماية لاعبيه من أي احتمالية لانتقال العدوى.

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وكشف الصحفي جيلير موراي بشبكة "The Athletic"، أن لونين أصبح أفضل بكثير، لكنه لم يسافر مع لاعبي ريال مدريد الفريق إلى لندن اليوم، بسبب مخاوف الجهاز الفني لريال مدريد من انتقال العدوى إلى باقي اللاعبين.

وأضاف: "رغم أن الأمر ليس مؤكدًا، إلا أن الاحتمال الأقرب هو أن الحارس الأوكراني سيسافر إلى لندن يوم السبت المقبل (صباح يوم المباراة)".

وتسير كل المؤشرات، إلى أن لونين سيكون خارج التشكيلة الأساسية لريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند، خصوصًا أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، عاد إلى المشاركة في المباريات بشكل قوي بعدما تعافى من إصابته الطويلة.

يذكر أن ريال مدريد عرض على أندري لونين، عقدًا جديدًا يؤمن بقاءه مع الميرنجي حتى عام 2029، لكن الحارس لا يزال مترددًا في قبول العرض، حسبما ذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية.