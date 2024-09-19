دروس في جبر الخواطر .. "الجانب الخيري" من حياة فهد المولد يخرج للنور بعد حادث دبي

حكايات تُروى على ألسنة أصحابها..

في الأوقات الصعبة، يُكشف الوجه الآخر للأشخاص، ويبدو أن الوجه الآخر لفهد المولد يحمل الكثير من الخير والتجارة مع الله.

نجم الشباب والمنتخب السعودي يرقد حاليًا في أحد مستشفيات السعودية بعدما نجح الإخلاء الطبي له، ونقله من دبي إلى الرياض بعد حادث سقوطه من شرفة منزله في الإمارات.

وعبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بادرت الجماهير بالدعاء للفهد الأسمر منذ اليوم الأول للحادث، لكن الأمر لم يقتصر على الدعوات فقط.

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فئة من الجماهير اتجهت للكشف عن المواقف الخيرية التي جمعتها بالمولد دون سابق معرفة..

أحد الجماهير أكد أن نجم الليث الأبيض قام بمساعدته ماليًا لسداد ثمن وقود سيارته، بينما تورط في منطقة العزيزية، في وقت لم يكن يحمل به أموالًا.

وآخر كشف عن حسن استقبال اللاعب له حينما كان يقوم بتوصيل بعض الطلبات لمنزله، بل وأنه قام بمنحه ما يفوق خدمته من مقابل مادي.

يذكر أن المولد كان قد سقط من شرفة منزله في دبي، وتحديدًا من الدور الثاني، وهو الحادث الذي أسفر عن تهشم في الجمجمة وكسور متفرقة في الجسد.

ورقد الفهد الأسمر في حالة حرجة بأحد مستشفيات دبي منذ الـ12 من أغسطس الجاري، قبل أن تتحسن حالته أمس الخميس، وتتم عملية الإخلاء الطبي من الإمارات إلى السعودية بنجاح.