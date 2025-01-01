من أين لك هذه القسوة! .. تصرف فج من حنبعل مجبري ضد لاعب ستوك سيتي يتسبب في طرده

المحترف التونسي نزل بديلًا وخرج مطرودًا!

18 دقيقة فقط مرت منذ لحظة الدفع لاعب الوسط التونسي حنبعل مجبري خلال مواجهة فريقه "بيرنلي" أمام ستوك سيتي، خرج بعدها يجر خيبات الأمل مطرودًا.

بيرنلي استضاف ستوك سيتي اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، في لقاء انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

بالحديث عن المحترف التونسي فقد كان ضمن قائمة البدلاء في بداية المباراة قبل الدفع به في الدقيقة 69، لكن انتهت مشاركته في الدقيقة 87 على إثر تصرفه الفج مع الكاميروني جونيور تشاماديو؛ لاعب ستوك سيتي.

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الثنائي دخل في صراع على كرة مشتركة بالقرب من راية الركنية؛ سقط خلالها الكاميروني أرضًا ومرت الكرة خارج الملعب، وهنا قرر مجبري أن يعبر "دهسًا" على ساق تشاماديو ثم فخذه، كي يلحق بالكرة في تصرف غريب وقاسٍ!

حكم المباراة أشهر في وجه صاحب الـ21 عامًا الكارت الأحمر المباشر دون تفكير، وما كان من اللاعب إلا أن يغادر الملعب دون أي اعتراض أو رد فعل في اعتراف صامت بخطئه.

وعلى إثر هذا التعادل، يحتل بيرنلي المركز الثاني في جدول ترتيب التشامبيونشيب برصيد 49 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن ليدز يونايتد "المتصدر"، فيما يحل ستوك سيتي في المركز الـ19 بـ26 نقطة.

يذكر أن المحترف العربي الشاب شارك الموسم الجاري في 19 مباراة مع بيرنلي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا، بعدما انضم له في صيف 2024 قادمًا من مانشستر يونايتد.