حنبعل المجبري عن تألقه: واثق من امتلاك تين هاج لتلفاز!

جول العربي
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Hannibal Mejbri Birmingham 2022-23Getty
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النجم التونسي الشاب حنبعل المجبري يبعث برسالة لإريك تين هاج.

بعث التونسي حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى بيرمنجهام سيتي، رسالة لمدرب مانشستر إريك تين هاج ليشاهد تألقه على التلفاز.

وسجل حنبعل أول أهدافه مع بيرمنجهام المعار إليه من ركلة حرة مباشرة في شباك ويست بروميتش خلال ديربي ويست ميدلاندز.

ونال النجم التونسي جائزة أفضل لاعب في المباراة وتحدث بعدها لقناة سكاي التي تذيع بطولة التشامبيون شيب "دوري الدرجة الأولى الإنجليزي".

وسأل المراسل المجبري عما إن كان تين هاج لديه رقمه ويتوقع منه أن يتواصل معه ليرد النجم التونسي: "أرغب فقط في البقاء بكامل تركيزي".

متابعًا "واثق من أن لديه سكاي! لكن أود التركيز لنهاية الموسم وفي الصيف سنرى ما سيحدث".

ونال اللاعب جائزته وقال إنها جائزة لطيفة مُضيفًا "كانت على سكاي".

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