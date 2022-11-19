جول بيديا | حمية صلاح الغذائية.. كيف يحافظ الملك المصري على لياقته؟

نجم ليفربول لا يترك أبدًا مجالًا للصدفة

بالتأكيد لا يمكن فصل نجاح محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين العرب عبر العصور وأفضل اللاعبين حاليًا حول العالم عن الخلفيات التي حملت هذا النجاح، لقد أدت تلك النجاحات إلى التعريف بمستوى آخر لدى المصري من الاهتمام بكافة التفاصيل.

بالتأكيد أيضًا أن التفاصيل البدنية هي واحدة من بين الأهم، وإذا أردنا أن نفصل فيما يعنيه اهتمام صلاح بجسده، فإن الأمر ربما يحتاج إلى عناوين أكثر ومساحات أكبر.

حتى يكون صلاح لائقًا بدنيًا في كافة المواعيد، من المؤكد أن هناك روتينًا رياضيًا يتبعه الملك المصري، بشكل يومي وأسبوعي، وقبل ذلك فإن هناك حمية غذائية تضمن له أن يكون لائقًا وخفيفًا ومتاحًا بأفضل شكل ممكن في كل الاختبارات.

يكفي أن يقول مدربه يورجن كلوب عنه ذات مرة: "من الناحية البدنية، هذا الرجل يشبه الماكينة!".

Jurgen Klopp on Mo Salah:



“Fitness-wise, he’s a machine – in the most incredible shape. He works hard on it and he gets his rewards. His ability and his skill level gets higher each season, and his decision-making has gone to another level also." #lfc [lfc] pic.twitter.com/58OvEPKIg5 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) July 1, 2022

فما هي الحمية الغذائية الخاصة بالنجم المصري محمد صلاح؟ هذا التقرير يخبرك..

ما هي الحمية الغذائية لمحمد صلاح؟

بحساب السعرات الحرارية ودون الحاجة إلى قيود كثيرة في الوجبات، وببعض الفسحة في أوقات معينة من الأسبوع لتناول أطباقه المفضلة وفي مقدمتها "الباستا".. فإن صلاح لا يتبع حمية غذائية معينة، وإنما ينتهج نظامًا غذائيًا متوازنًا ويأكل العديد من الوجبات ولكن بحرص شديد على مكوناتها.

وجبة الإفطار: يبدأ صلاح بإفطار يشمل فطيرة خضروات ذات قمح كامل مع كوب من الحليب.

بعد وجبة الإفطار بساعتين تقريبًا يتناول صلاح قدرًا من الفاكهة يبقى جسمه رطبًا ومليئًا بالطاقة.

وجبة الغداء: يفضل صلاح وجود عدس وخضروات مع كميات محدودة من الخبز والبروتين الحيواني وكوب من الزبادي.

وجبة العشاء: يشرب صلاح عصيرًا دون سكر.

الجدير بالذكر أن صلاح يتوقف تمامًا عن الطعام بعد الثامنة مساء، يعتمد على مكونات طبيعية في أغلب الفترات ويفضل الطعام المصنوع في المنزل.

كما أن صلاح يحرص على بقاء جسده طبيعيًا بالكامل دون أي مكملات قد تؤدي إلى آثار جانبية أو يسبب عدم تناولها فقدانًا للكتلة العضلية التي تميز الملك المصري.

كما أن صلاح يتبع روتينًا رياضيًا صارمًا بشكل يومي وأسبوعي مفصل وبالتنسيق مع مسؤولي الأحمال واللياقة البدنية في ناديه ليفربول، وكذلك مع مدربي اللياقة الخاصين الذين يتعامل معهم بشكل فردي.