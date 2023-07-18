حمل تحذيرًا واضحًا لفولهام .. الهلال يُقدم عرضه الأخير لضم ميتروفيتش

الهلال في شدة الغضب من النادي الإنجليزي

حسمت إدارة الهلال أمرها واختارت بالفعل الصربي ألكساندر ميتروفيتش ليكون مهاجم الفريق في الموسم القادم، وقد بات نجم فولهام الآن مفضلًا على روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الذي حاول الزعيم إقناعه كثيرًا بارتداء قميصه دون جدوى.

وضع لوكاكو أصبح ضبابيًا تمامًا بعد غلق باب إنتر في وجهه، إذ ينتظر تخلص يوفنتوس من مهاجمه دوشان فلاهوفيتش ليستطيع ضمه من تشيلسي، وحال عدم حدوث ذلك لن يجد أمامه خيارًا سوى الهلال، لكن التقارير الأخيرة أكدت ملل العملاق السعودي من الانتظار وتخليه عن ضم البلجيكي تمامًا.

المصادر الصحفية أجمعت على توصل الهلال لاتفاق مع ميتروفيتش على البنود الشخصية في عقده الذي سيمتد حتى 2026 ويتقاضى بموجبه 25 مليون يورو سنويًا، لكن العائق أمام إتمام الصفقة كان رفض ناديه الإنجليزي التفريط به وتحديده مبلغ 50 مليون يورو لبيعه.

الهلال قدم عرضه الأول بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني ورُفض وعاد وقدم عرضًا جديدًا بقيمة 30 مليونًا ولم يُقبل كذلك، وقد أفادت صحيفة الرياضية أنه قدم في الساعات الأخيرة عرضًا آخر وأخير وقد حمل تحذيرًا واضحًا لفولهام.

الرياضية أوضحت أن عرض الهلال الجديد تبلغ قيمته 40 مليون يورو، وقد أوضح لإدارة فولهام أنه العرض الأخير وإما تقبله أو ترفضه ويُغلق الباب تمامًا، وأشارت الصحيفة وعدة مصادر أخرى إلى أن النادي الإنجليزي يقترب من الموافقة خاصة مع ضغط صاحب الـ28 عامًا وعائلته على المسؤولين هناك.

يُشار إلى أن ميتروفيتش، وهو الهداف التاريخي لمنتخب صربيا، يلعب في صفوف فولهام منذ يناير 2018 وقد أحرز 111 هدفًا وصنع 25 آخرين خلال 205 مباريات رسمية.