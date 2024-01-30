لا يمكن أن يمر مرور الكرام .. حملة كورية شرسة ضد علي البليهي!

ماذا بدر من البليهي كي يغضب جمهور كوريا الجنوبية؟

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لا يمكن أن يمر علي البليهي؛ مدافع المنتخب السعودي، من أي مباراة مرور الكرام، دائمًا يثير الجدل، وهذه المرة قد فعلها مع الكوريين الجنوبيين.

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الأخضر تلقى الهزيمة أمس الثلاثاء، أمام المنتخب الكوري الجنوبي بركلات الترجيح (4-2)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل 1-1، ليودع كأس آسيا قطر 2023 من دور الـ16.

وتداول الجمهور الكوري لقطة من المباراة، هي ما أثارت غضبهم، إذ ظهر البليهي في مناوشة مع اللاعب هوانج هي تشان، ظهر خلالها وكأنه يقوم بخنقه أو دفعه من رقبته.

الجمهور الكوري قام بنشر حساب البليهي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" على نطاق واسع عبر منصة "إكس"، مطالبين بعضهم البعض بتوجيه رسائل الغضب له مباشرةً، وهو ما حدث بالفعل.

وجاءت رسائل الكوريين ما بين اللوم والتحذير للبليهي، وما بين السباب والتقليل منه ومن قيمته كلاعب.

يذكر أنه من المقرر أن تلتقي كوريا الجنوبية بأستراليا في دور الثمانية، في الثاني من فبراير المقبل.

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