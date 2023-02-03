حملة تبرعات .. مونشي يعتذر عن "إعجابه" بالعنف ضد فينيسيوس!

تصرف مثير للجدل

العديد من الشخصيات الرياضية تورطت في مشاكل ومواقف جدلية بسبب بعض التصرفات على مواقع التواصل الاجتماعي، والآن ينضم لهم مونشي!

المدير الرياضي لإشبيلية قام بعمل "إعجاب" لتغريدة على موقع "تويتر" يطالب خلالها أحد المستخدمين بالتعاطف مع جابرييل باوليستا مدافع فالنسيا بعد ضربه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

وقال المستخدم إن الجماهير الإسبانية عليها تحمل أي عقوبة مالية يتم فرضها على المدافع البرازيلي، بعد تلقيه البطاقة الحمراء بسبب العنف المتعمد ضد فينيسيوس.

وخرج مونشي للاعتذار عن إعجابه بهذه التغريدة قائلًا:"الأمر لم يكن مقصودًا على الإطلاق، لا يمكنني الدفاع عن سلوك جابرييل باوليستا ولا أوافق أبدًا على هذا التعليق".

وأضاف:"ما فعله جابرييل كان مبالغًا فيه ولا يجب الدفاع عنه، أعتذر للجميع لو قمت بإهانة أحد".

جدير بالذكر أن العقوبة المبدئية لجابرييل ستكون الإيقاف لمدة مباراتين في الدوري الإسباني بسبب استخدام العنف المفرط.