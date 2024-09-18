"حمقى وسببوا لنا مشاكل!".. بيلينجهام يدافع عن رودريجو وينتقد دفاع ريال مدريد

هكذا يدعم نجوم الملكي بعضهم بعضًا

حقق ريال مدريد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على شتوتجارت الألماني في افتتاحية مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وكانت المباراة صعبة ومعقدة حتى توغل رودريجو في عمق دفاعات شتوتجارت، وأرسل عرضية وضعت كيليان مبابي أمام المرمى الخالي ليسجل هدف الافتتاح لمدريد.

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لا يحظى رودريجو بتقدير كبير في وسائل الإعلام، حتى إن "ماركا" أشارت في غلافها ذات مرة باختصار "BMV" في إشارة إلى الثلاثي "بيلينجهام - مبابي - فينيسيوس".

أراد زميله جود بيلينجهام أن يستعيد اعتبار رودريجو عقب المباراة، فنشر صورة منها، وكتب عليها: "الحمقى فقط ينسون حرف R" في إشارة إلى رودريجو.

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لم تكن تلك هي الكلمات الوحيدة المثيرة للجدل التي أدلى بها بيلينجهام عقب المباراة، فقد انتقد دفاع ريال مدريد ضمنيًا، حين قال في تصريحات أخرى لشبكة "تي إن تي": "بدونا جيدين في المقدمة، لكن كلما عبروا خطنا الخلفي كانت الأمور تؤدي إلى مشاكل".. بينما وضح أن كارلو أنشيلوتي يريد الرد عليه، حين أخبر وسائل الإعلام عقب المباراة بأنه لا يتذكر أنه فاز مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا "دون صعوبات" على حد تعبيره.