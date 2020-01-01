حمد المنتشري يكشف طريقة عودة الاتحاد إلى منصات التتويج

وصف حمد المنتشري أحد أبرز اللاعبين في تاريخ نادي الاتحاد حالة النادي الذي يُعاني بشكل واضح خلال المواسم الأخيرة من سوء النتائج.

وأكد المنتشري في تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" أن الفريق يُعاني من التخبط بسبب القرارات المتتالية التي تؤثر عليه بشكل واضح بسبب توالي الإدارات.

ووضع المنتشري خريقة عودة الفريق إلى منصات التتويج مُجددًا وقال : "الاتحاد يحتاج إلى عمل مُرتب من بداية الموسم، والجميع لابد أن يتكاتف سواء إدارة ولاعبين وجماهير من أجل عودة الفريق إلى مكانته الطبيعية".

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وكان المنتشري أحد أفراد الجيل الذهبي لنادي الاتحاد والذي نجح في الحصول على لقب دوري أبطال آسيا عاميين متاليين.