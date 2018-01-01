حمد الله ليصل إلى إنجاز لم يتحقق مع النصر منذ عام 2011

اللاعب المغربي افتتح التسجيل لفريقه أمام الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

حقق عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر، رقماً قياسياً مع فريقه في الدوري السعودي للمحترفين، بعد هدفه في شباك الاتحاد.

ويواجه النصر نظيره الاتحاد، في إطار مباريات الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة.

وافتتح اللاعب المغربي، أهداف المباراة لصالح فريقه في الدقيقة 21 من علامة الجزاء، ليصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف متتالية لفريقه في دوري، منذ بداية الإحصائيات.

وبعد هدفه اليوم، وصل حمد الله إلى هدفه التاسع مع العالمي، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي بطولة الدوري.

6- عبد الرزاق حمد الله أول لاعب يسجل 6 أهداف متتالية لفريق النصر في دوري المحترفين السعودي منذ بدأت أوبتا بجمع هذه الاحصائية تحديداً في 2011/2012. زخم. — OptaArabi (@OptaArabi) December 21, 2018

وتشير النتيجة إلى تقدم النصر، بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول.

الجدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني من جدول الترتيب، برصيد 29 نقطة وبفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر.