"حمد الله أعظم مهاجم أجنبي في تاريخ الكرة السعودية"

يرى الإعلامي الرياضي تركي الحربي، أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السابق، هو أفضل مهاجم أجنبي مر على الكرة السعودية، متحدثًا عن أبرز أرقامه.

وأعلن نادي النصر عن فسخ عقده مع حمد الله مؤخرًا، وذلك لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ولكن بعض التقارير الصحفية كشفت عن الأسباب. اقرا التفاصيل

الحربي أكد خلال تصريحات عبر برنامج "الحصاد الرياضي" على أن حمد الله له تاريخ طويل، وحقق العديد من الإنجازات الفردية رفقة الأندية التي لعب لها وليس النصر فقط.

تركي الحربي قال: "حمد الله حقق إعجازًا عام 2013، حيث أنهى الدور الأول هدافًا للدوري المغربي، ثم انتقل إلى النرويج ونجح في أن يصبح وصيفًا لهداف الدوري في نصف الموسم الآخر".

واستطرد قائلًا: "في نفس الوقت، ياسر القحطاني مهاجم الهلال السابق، لم يحقق لقب هداف الدوري السعودي نهائيًا، وبالرغم من ذلك يقال عنه أسطورة".

تركي الحربي:

"حمدالله" أعظم مهاجم أجنبي مر على الكرة السعودية ..

الحصاد الرياضي ...@Turki_alharbi44 pic.twitter.com/OkMNnnykOy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 24, 2021

الإعلامي الرياضي واصل: "انتقل حمد الله إلى الدوري الصيني بمقابل مادي كبير، ولعب في أحد الفرق المغمورة وليس جوانزهو، وقدم نفسه بشكل كبير جدًا".

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واختتم الحربي تصريحاته قائلًا: "خلال 3 سنوات فقط، أصبح حمد الله أعظم مهاجم أجنبي في كل من مر بالتجربة السعودية، وأيضًا في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد أن سجل 25 هدفًا وصنع 3، متفوقًا على من شارك أكثر من 17 مرة في البطولة".