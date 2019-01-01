حمدي النقاز خارج القمة وإمام بديلاً له

يبدو أن حازم إمام سيشغل مركز الظهير الأيمن في ديربي القاهرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

فشل حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك في الاختبار الطبي الأخير له قبل مباراة القمة، أمام الأهلي مساء الليلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في المباراة المؤجلة للفريقين، من الجولة الـ 17 من بطولة الدوري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعرض النقاز، من قبل إلى إصابة في مباراة الزمالك الأخيرة في بطولة الدوري امام المقاولين العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

طاقم الحكام يوافق على بدء المباراة بعد ما تأكد من صلاحية أرضية الملعب حيث وجه له مراقب المباراة سؤالا بامكانية إقامة اللقاء ورد بالموافقة.👨‍🏫 pic.twitter.com/5BTf17x5dv — جول مصر (@goaleg) March 30, 2019

ولم يتمكن الظهير التونسي من تجاوز الاختبار الطبي الأخير له، اليوم ليقرر الجهاز الفني الاعتماد على حازم إمام في مركز الظهير الأيمن بدلاً له.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني بعد لعب 22 مباراة للفريقين.