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الدوري المصري الممتاز

حمدي النقاز خارج القمة وإمام بديلاً له

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يبدو أن حازم إمام سيشغل مركز الظهير الأيمن في ديربي القاهرة
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

فشل حمدي النقاز، الظهير الأيمن لنادي الزمالك في الاختبار الطبي الأخير له قبل مباراة القمة، أمام الأهلي مساء الليلة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويستضيف الزمالك نظيره الأهلي في المباراة المؤجلة للفريقين، من الجولة الـ 17 من بطولة الدوري، في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعرض النقاز، من قبل إلى إصابة في مباراة الزمالك الأخيرة في بطولة الدوري امام المقاولين العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ولم يتمكن الظهير التونسي من تجاوز الاختبار الطبي الأخير له، اليوم ليقرر الجهاز الفني الاعتماد على حازم إمام في مركز الظهير الأيمن بدلاً له.

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ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني بعد لعب 22 مباراة للفريقين.

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