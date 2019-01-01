حمدي النقاز: من حقي الدفاع عن الزمالك أمام النجم الساحلي

حمدي النقاز مستاء من مناوشات جماهير النجم الساحلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق نادي الزمالك، استياءه من ما حدث خلال مباراة فريقه أمام النجم الساحلي التونسي، من مناوشات.

جماهير النجم الساحلي لم تترك حمدي النقاز وشأنه خلال مباراة الزمالك، حيث قامت ببعش المناوشات بإلقاء الزجاجات عليه، وأيضًا لاعبي الفريق التونسي قاموا بمضايقته.

النقاز قال خلال تصريحات إذاعية عقب المباراة: "النجم الساحلي ساهم في تكويني، وحصلت على مناوشات من الجماهير، وأدرك تمامًا تعصب الجماهير".

🎤- صف جروس بأول حرف من اسمك؟ pic.twitter.com/CB4xzBX9s0 — جول مصر (@goaleg) May 5, 2019

حمدي النقاز أردف: "جماهير النجم الساحلي دائمًا تحب الانتصار وتكره الهزيمة، وأنا اليوم أدافع عن الزمالك، ومن حقي أتحدث مع الحكم ولاعبي النجم، ولم يبدر مني شيء يسيء للجماهير".

وواصل: "أتمنى أن ما حدث اليوم لا يتكرر مع لاعبي النجم الساحلي، ونركز الآن على المباراة النهائية".

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الزمالك تمكن من الصعود إلى المباراة النهائي بكأس الكونفدرالية، بعد التعادل السلبي مع النجم الساحلي، مستفيدًا بفوزه في الذهاب بهدف دون رد.