حمدالله يُغادر إلى أمريكا في عطلة قصيرة

يستعد عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر لمغادرة السعودية عبر المكتب التنفيذي في مطار الملك خالد الدولي.

وكان من المفترض أن يُغادر المهاجم المغربي فجر الخميس الماضي لكن مشكلة مع إحدى موظفات أمن المطار أعاقت ذلك وأجلت سفره حتى اليوم السبت.

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وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن حمدالله سيتجه من الرياض إلى أبوظبي عبر طيران الاتحاد ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعيش حمدالله أيامًا سعيدة مع النصر، إذ استعاد نغمة الأهداف في الدوري السعودي بإحراز 5 أهداف في المباريات الأربعة الأخيرة من البطولة وكانت ضد الرائد والهلال وأبها والفيصلي.