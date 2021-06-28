حمدالله مقابل القرني .. 5 أسباب تجعلها الصفقة المثالية للاتحاد

الصفقة قريبة من أرض الواقع

باتت الصفقة التبادلية الكبرى بين النصر والاتحاد قريبة من أرض الواقع، إذ تصاعد الحديث عن انتقال عبد الرزاق حمدالله للعميد وانضمام فواز القرني للعالمي.

الفريقان لم يحصلا بعد على شهادة الكفاءة المالية التي تسمح لهما بقيد اللاعبين الجدد في قائمتيهما للموسم الجديد، لكن الحديث يدور حول اطمئنان الإدارتين لقدرتهما على فعل ذلك.

حمدالله لم يحظ بموسم جيد مع النصر في 2020-2021، إذ لم يُسجل سوى 11 هدفًا خلال 15 مباراة في الدوري السعودي، بعدما كان قد سجل 34 في موسمه الأول و29 في الثاني، فيما القرني خرج من حسابات الاتحاد في الموسم الماضي ولم يلعب سوى مباراة واحدة في الدوري.

الصفقة قد تكون مفيدة للنصر، لكن هناك 5 أسباب تجعلها الصفقة المثالية للاتحاد ... نستعرضها معًا:

1- تحسين هائل في جودة الهجوم الاتحادي

استبدال ألكسندر بريجوفيتش بالهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله هو رفع هائل لجودة هجوم الفريق، سواء على الجانب الفردي أو الجماعي.

هداف الدوري السعودي لموسمين متتاليين ورغم تراجع مستواه في الموسم الماضي إلا أن ذلك لا يعني أبدًا صعوبة استعادة مستواه، خاصة أن ما حدث مبرر وله أسبابه المنطقية، سواء إصابته بكورونا أو عدم الاستقرار الإداري والفني في النصر.

بريجوفيتش مع الاتحاد 👇



2020/2021:

🏟 28 مباراة

⚽️ 7 أهداف



2019/2020:

🏟 10 مباريات

⚽️ هدف



2018/2019:

🏟 لعب: 11 مباراة

⚽️ سجل: 7 أهداف pic.twitter.com/kJVEiO5xQt — موقع جول السعودي (@GoalSA) June 21, 2021

تكفي حقيقة واحدة لتثبت مدى التحسن الذي سيطرأ على هجوم الاتحاد باستبدال الصربي بالمغربي، وهي أن بريجوفيتش سجل 7 أهداف الموسم الماضي فيما أحرز حمدالله في أسوأ مواسمه مع النصر 11 هدفًا.

2- تقليل هامش المخاطرة فيما يخص الانسجام والنجاح

هناك مبدأ معروف في سوق الانتقالات، وهو أن أي صفقة هي مغامرة قابلة للنجاح والفشل، وقد تجلب أفضل لاعبي العالم لكنه لا ينجح لعوامل عديدة أبرزها الانسجام مع الفريق والدوري والأجواء.

تعاقد الاتحاد مع أي لاعب من الدوري السعودي يُقلل من هامش المخاطرة فيما يخص تلك العوامل، ما بالك بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة.

أيضًا، حمدالله لن يحتاج الكثير من الوقت لينسجم مع الفريق ويخدمه بأهدافه وتمريراته الحاسمة، ومما يزيد من قيمة التعاقد معه هو رغبته الكبيرة في تحدي ناديه السابق والجميع ليُثبت أنه مازال قادرًا على العطاء واللعب في المستوى الأول.

3- ماليًا .. الصفقة رائعة للاتحاد

الاتحاد قادر على أن يستغل حاجة النصر لضم حارس مرمى والتخلص من حمدالله في الوصول لاتفاق ممتاز من الجانب المالي.

قد تتم الصفقة بتبادل إعارة اللاعبين مع تحمل النصر جزء من راتب حمدالله الكبير، وكذلك قد تتم بعملية شراء متبادلة وهنا قد يحصل الاتحاد على أموال بجانب حارس مرماه، خاصة أن العالمي وبعد تعاقده مع فينسنت أبو بكر أصبح مطالبًا بالتخلص من هدافه المغربي.

وعمومًا، ولو تمت الصفقة بالتبادل فقط، سيكون الاتحاد قد ضم مهاجم رائع وقوي بنفس الراتب الذي كان يدفعه لبريجوفيتش، وإن كان على الأرجح سيتقاضى حمدالله راتبًا أقل من الـ5 ملايين يورو التي يحصل عليها في الرياض.

4- نجاح حمدالله في آسيا

الاتحاد مقبل على اللعب في دوري أبطال آسيا، وحمدالله أحد المهاجمين الذين تألقوا في البطولة القارية خلال المواسم الأخيرة.

حمدالله لن يكون المهاجم الذي بحاجة للوقت لينسجم مع الأجواء الآسيوية، بل سيُعطي فورًا مما يُمثل دعمًا كبيرًا للعميد في مغامرته القارية.

5-حل مشكلة القرني بالسيناريو الأفضل

يُدرس في علم الإدارة درس "كيف تحل مشاكلك بأفضل الحلول وأقل الخسائر"، ولو اخترنا الحل الأفضل ليتخلص الاتحاد من أزمة حارس مرماه لوجدناه الصفقة التبادلية مع النصر.

القرني أبدى رغبته في الرحيل عن الاتحاد، ويبدو أنه لا سبيل لإقناعه بالبقاء، لذا استخدامه لضم مهاجم قوي ودعم مركز مطلوب هو الحل الأفضل والأقل أضرارًا للفريق الجداوي، خاصة أن اللاعب سيحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا في يناير القادم.