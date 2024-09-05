أبرزهم صفقات حمد الله وكاراسكو .. خلاف إعلامي حول تفاصيل ما حدث بين الاتحاد والشباب في الميركاتو!

5 صفقات أثارت جدلًا بين الاتحاد والشباب..

ارتبط ناديا الاتحاد والشباب، بالعديد من الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي، بين انتقال لاعبين بين الناديين، أو أزمة خلاف حول إحدى الصفقات، أو كواليس صراع بين الناديين على صفقة صيفية.

الميركاتو الصيفي شهد انتقال ثنائي الاتحاد، عبد الرزاق حمد الله وعبد الله المعيوف، إلى صفوف الشباب، فيما أفادت تقارير بوجود سباق بين الناديين على صفقات مثل روبرت رينان وماريو هيرموسو، كما فجرت صفقة البلجيكي يانيك كاراسكو، أزمة بين الناديين، عقب تصريح لؤي مشعبي، رئيس الاتحاد، بأن العميد حسم صفقة اللاعب بين شوطي مباراة التعاون، بينما رد الشباب بنفي الصفقة وإغلاق ملف انتقال اللاعب بشكل نهائي.

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وكشف الإعلامي عماد الصائغ، عبر منصة (إكس)، عن تفاصيل ما حدث بين الاتحاد والشباب في سوق الميركاتو، حول الصفقات الخمس، قائلًا إن الشباب وقع مع عبد الرزاق حمد الله وعبد الله المعيوف بعد أن حصلا على مخالصة من ناديهما السابق، كما رفضت لجنة (الاستدامة) مفاوضات الاتحاد مع المدافع هيرموسو، لأن الشباب أول من فاوضه، والاتحاد دخل في مفاوضات مع اللاعب روبرت رينان بعد أن اتفق معه الشباب، كما فاوض الاتحاد كاراسكو بعد أن أبلغته إدارة الشباب بتوقف المفاوضات.

في المقابل، رد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، على تغريدة الصائغ، برسالة جديدة قال فيها "الزميل العزيز، إن كنت لا تعلم، فنحن نفيدك بما لا تعلمه عن كامل ما حدث بين الاتحاد والشباب هذا الصيف. حمد الله، بعد اتصالات مضنية خلال الصيف من قبل رئيس ناديكم (اليافع)، تمت الموافقة على الطلب بالتنازل عن بقية العقد، مع تحمل النادي لجزء من رواتب اللاعب. المعيوف تم التنازل عن المدة المتبقية في عقده، بناءً على رغبة اللاعب".

وأضاف "هيرموسو، الاتحاد هو أول من أخذ موافقة اللجنة للمفاوضة معه وليس العكس. رينان لم يكن في قائمة اللاعبين المطلوبين إطلاقًا. كاراسكو أول من قام بعرض اللاعب في الأساس، هي إدارة الشباب ومفاوضها الداعم، بل هو من تواصل مباشرة مع وكيل كريم، ولا يعلم الاتحاديون لماذا هذا التذاكي".