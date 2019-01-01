حمدالله: تلقيت عرضًا إيطاليًا.. ولن أرحل إلا بموافقة النصر

حمدالله قدم موسمًا تاريخيًا مع النصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، عن حقيقة تلقيه عروضًا في الفترة الأخيرة بعد تألقه مع العالمي في الدوري السعودي.

وتوج حمدالله بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، بتحقيق أفضل عدد أهداف للاعب في تاريخ البطولة في موسم واحد بـ34 هدفًا.

وقال حمدالله في تصريحات لـ "ميديا 1 تي في" إنه بالفعل تلقى عرضًا من الدوري الإيطالي في الفترة الأخيرة بعد تألقه مع النصر.

وأكد حمدالله لاحترامه عقده مع النصر السعودي الذي مازال به فترة باقية ولن يأخذ قرار في العرض المقدم له مؤخرًا سوى بعقد اجتماع مع المسئولين.

وأضاف المهاجم المغربي أنه مرتبط بعقد مع النصر، ولن يرحل عن النادي إلا بعد إجراء الانتخابات واطلاعهم على تفاصيل العرض الإيطالي المقدم.

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وأعلن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتحب المغرب عن ضم حمدالله لقائمة أسود الأطلس في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في مصر الشهر الجاري.