حمدالله: انسحابي من معسكر المغرب 2019 نقطة سوداء وخطأ أعتذر عنه كثيرًا

اللاعب أبدى أمنيته باللعب في كأس العالم

أكد عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد أنه ندم كثيرًا على انسحابه من معسكر المنتخب المغربي خلال الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، واصفًا الأمر بأنه نقطة سوداء في مسيرته الكروية.

حمدالله كان قد انسحب من المعسكر بعد خلافات مع زملائه اللاعبين خاصة فيصل فجر لاعب الوحدة السعودي حاليًا، وقد قال الاتحاد المغربي آنذاك أن الإصابة سبب خروج اللاعب واستبعاده من البطولة.

حمدالله قال في حواره مع الإعلامي وليد الفراج أن انسحابه من المعسكر كان تصرفًا خاطئًا من جانبه، وأضاف "لم يكن انسحابي من معسكر المنتخب المغربي مجرد نقطة تحول في علاقتي معه، بل نقطة سوداء في مسيرتي الكروية".

"لم يكن من المفترض علي أن أقوم بهذا الخطأ، قمت به لحظتها دون قصد ودون تفكير بعواقبه، عوقبت بشدة على هذا الخطأ بالإبعاد عن المنتخب لمدة 3 سنوات، أعتذر للجمهور المغربي وللمسؤولين عن هذا الخطأ".

هداف الدوري السعودي مرتين أكد اشتياقه الكبير لارتداء قميص المنتخب المغربي، مبديًا أمله في التواجد مع المنتخب في كأس العالم قطر 2022، مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه سيكون المشجع والداعم الأول لأسود الأطلس حال لم يتواجد مع كتيبة المدرب وليد الركراكي.

يُشار إلى أن اسم حمدالله جاء ضمن القائمة الأولية للمغرب في نهائيات كأس العالم، لكن الاتحاد المغربي أكد أن ذلك لا يعني ضمان تواجده في قطر بل القرار يعود للمدرب الوطني.