"حمدالله أفضل مهاجم في تاريخ النصر بعد ماجد عبدالله"

هل يقود المهاجم المغربي النصر لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا؟

يرى الإعلامي الرياضي أحمد المصيبيح أن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، هو أفضل مهاجم في تاريخ النصر بعد الأسطورة ماجد عبد الله، مشيرًا إلى أنه تعرض لضغوطات كبيرة الفترة الماضية.

حمد الله سجل الهدف الأول في مرمى الوحدة الإماراتي، خلال المواجهة التي انتهت لصالح النصر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، بربع نهائي دوري أبطال آسيا.

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المصيبيح قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "حمد الله مر بضغط كبير آخر سنتين، ولا أحد يتمنى رحيله عن النصر سوى خصومه فقط، فهو أفضل رأس حربة في تاريخ النصر بعد ماجد عبد الله".

الناقد الرياضي تابع: "إذا كان حمد الله هادي الأعصاب وابتعد عن كل شيء يشكل له ضغطًا، سيصل إلى مستواه المعهود، ربما الأجواء لم تساعده الفترة الماضية".

واستطرد قائلًا: "لماذا راهن المدرب بيدرو إيمانويل على حمد الله وقام بالاعتماد عليه بشكل أساسي؟ لأنه يعرف جيدًا قيمته، فهو لاعب المهمات الصعبة".

واختتم المصيبيح تصريحاته، متمنيًا لحمد الله التوفيق خلال مواجهة الهلال في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، خلال المواجهة التي ستقام يوم الثلاثاء القادم.