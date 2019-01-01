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حماس ورغبة.. هكذا استهل وياه الصغير رحلته مع سيلتيك الأسكتلندي

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GERARD JULIEN
تيموتي وايا يعرب عن سعادته وتحمسه بالانضمام إلى صفوف سيلتلك الأسكتلندي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي سيلتيك الأستكتلندي صباح اليوم الثلاثاء تعاقده رسميًا مع الشاب الصاعد تيموتي وايا على سبيل الإعارة قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وكان تيموتي وايا قد ظهر بشكل جيد مع فريق الشباب لنادي باريس سان جيرمان، مما أدى إلى تصعيده للفريق الأول خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم الحالي.

وظهر تيموتي وايا ــ وهو نجل الأسطورة الليبيرية جورج وايا ــ بشكل جيد للغاية مما دعى باريس سان جيرمان إلى عدم التفريط فيه رغم العديد من العروض التي حصل عليها.

وعقب انتقاله إلى سيلتيك، أعلن تيموتي أنه سعيد ومتحمس جدًا لهذه التجربة، وأنه ينتر بفارغ الصبر مشاركته الأولى مع الفريق الأسكتلندي.

وقال وايا: "سيلتيك فريق رائع وكبير، وارتداء قميصه يعد أمرًا مميزًا لأي لاعب، أتمنى تقديم ما يليق بحجم الطموحات التي بنتها الجماهير.

يذكر أن تيموتي وايا يحمل الجنسية الأمريكية ويلعب لمنتخب الولايات المتحدة، حيث رفض اللعب لمنتخب ليبيريا والسير على خطى والده.  

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