حل وسط من ألفيش لإطلاق سراحه

البرازيلي داني ألفيش يقدم بعض التنازلات أملًا في إطلاق سراحه على ذمة القضية.

أبدى البرازيلي داني ألفيش، نجم برشلونة السابق، موافقته على تسليم جواز سفره وارتداء جهاز تتبع لو وافقت المحكمة الإسبانية على إطلاق مشروط له على خلفية قضية الاعتداء المتهم فيها.

واحُتجز داني في يناير الماضي على خلفية إدعاءات بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر.

ونفى نجم منتخب البرازيل وبرشلونة السابق الاتهامات الموجهة إليه. لكنه غير أقواله أكثر من مرة وهو ما أرجعه محاميه لرغبة موكلته في حماية زوجته وأطفاله.

وقدم محامي داني طلبًا بالاستئناف إلى المحكمة الإسبانية هذا الأسبوع حصلت وكالة أسوشيتدبرس بريس على نسخة منه يعرض فيه اللاعب الإفراج عنه دون مغادرة إسبانيا وتسليم جوازه وتلبية طلبات المحكمة كلما استدعته وإن كان العرض عليها يوميًا.

ويتخوف القاضي من الإفراج عنه بكفالة خوفًا من هربه خارج البلاد.

وتعهد اللاعب بالابتعاد عن المُدعية سواء ببيتها أو مكان عملها مسافة 500م وعدم التعرض إليها.

وعرض داني أيضًا ارتداء جهاز تتبع ليسمح للسلطات بمعرفة مكانه.

وتبدو تغييرات القانون الإسباني التي حدثت العام الماضي في غير صالح ألفيش؛ فعقوبة الاغتصاب في بعض الحالات قد تصل إلى السجن 15 سنة.