حل إنجليزي مصري يخلص برشلونة من أزمته المالية

فريق إنجليزي يساهم في حل أزمة برشلونة المالية...

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام أستون فيلا، بالتعاقد مع أحد مدافعي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل الاستعداد لمشاركة الفريق الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن أوناي إيمري، المدير الفني لنادي أستون فيلا، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع رونالدو أراخو، لتعزيز دفاع الفريق الإنجليزي في الموسم القادم.

وضمن أستون فيلا، مشاركته في دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في البريميرليج برصيد 68 نقطة، متفوقًا بنقطتين على توتنهام صاحب المركز الخامس.

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وأشار التقرير إلى أن الوضع المالي لأستون فيلا، يسمح له بالتعاقد مع المدافع الأوروجوياني، خاصة بعدما تنتعش خزائنه بالمشاركة في البطولة الأوروبية، وفي حال رحيل دييجو كارلوس، المتوقع في الميركاتو القادم.

وارتبط أراخو، بالرحيل عن صفوف برشلونة، في الميركاتو الصيفي القادم، ولن تمانع إدارة الفريق الكتالوني، من رحيل اللاعب لحل جزء من الأزمة المالية التي يعاني منها منذ سنوات، وسط اهتمام بايرن ميونخ بضم المدافع صاحب الـ 25 عامًا.

جدير بالذكر أن الملياردير المصري، ناصف ساويرس، الذي يمتلك حصة في أسهم الفريق الإنجليزي، قد وعد بضخ استثمارات جديدة للفريق الإنجليزي، لمساعدة الفريق في الموسم المقبل.