لحل أزمته الدفاعية .. الاتحاد يجري وراء هدف النصر القديم

هدف جديد لنادي الاتحاد في الصيف الحالي

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رصد مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، اسمًا جديدًا؛ لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية الحالية.

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الاتحاد تعاقد مع 4 أسماء عالمية، خلال الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، ومواطنه نجولو كانتي، ومتوسط الميدان البرازيلي فابينيو، والجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، بالإضافة إلى الثنائي السعودي صالح العمري وسلطان الفرحان.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي برونو أندرادي، عن رغبة قوية من العميد الاتحادي؛ للتعاقد مع المدافع الباراجواياني جوستافو جوميز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي.

وكشف أندرادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن جوميز؛ أصبح الهدف الجديد لنادي الاتحاد؛ بعد الفشل في التعاقد مع المدافع البرازيلي ماركينيوس، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن مدافع بالميراس البالغ من العمر 30 سنة، كان هدفًا كبيرًا لنادي النصر السعودي، في الصيف الحالي؛ قبل التعاقد مع النجم الإسباني إيمريك لابورت، من مانشستر سيتي الإنجليزي.

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