حل أزمة ليفركوزن.. ألونسو يجد ضالته في لاعب ريال مدريد!

قد يرحب بالخطوة

يخطط تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، لتعزيز صفوف فريقه، الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وقرر ألونسو مواصلة رحلته مع ليفركوز في الموسم المقبل، بعدما حقق لقب الدوري الألماني هذا الموسم، علمًا بأنه رفض عروضًا مغرية من بايرن ميونخ وليفربول.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ألونسو وضع عينيه على أحد لاعبي ريال مدريد، من أجل تعزيز دفاعات بطل البوندسليجا، وهو رافا مارين (21 عامًا)، المعار إلى ديبورتيفو ألافيس.

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وأوضحت أن "رافا يحظى بإعجاب كبير من ألونسو، الذي يواجه تحديًا كبيرًا لتعزيز خط دفاعه، مع عودة يوسيب ستانيسيتش إلى بايرن (بعد انتهاء إعارته)، والرحيل المرتقب لجوناثان تاه وبييرو هينكابي في الميركاتو المقبل.

يشار إلى أن مارين ظهر بمستوى مبشرًا مع ألافيس، ومن المرجح أن يستعيده ريال مدريد ضمن خطة الإعداد للموسم المقبل، لكنه قد يرحب بالانتقال إلى ليفركوزن، لضمان المشاركة أساسيًا مع فريق سيخوض دوري أبطال أوروبا.