حلًا للأزمة الهجومية .. برشلونة يتفق مع نجم ليفربول

هل يكون نجم ليفربول الحل؟

اتفق نادي برشلونة الإسباني مع نجم ليفربول، روبرتو فيرمينو، للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل بعد رحيله عن الريدز بالمجان.

فيرمينو رفض عروض ليفربول للتجديد ويرغب في المغادرة خلال سوق الانتقالات الصيفية بالمجان بعد انتهاء عقده.

وذكرت "ديلي ميل" البريطانية أنّ برشلونة اتفق بالفعل مع فيرمينو ليكون أولى صفقات الفريق في الموسم الجديد، ولحل أزمته الهجومية.

وسوف يكون البرازيلي بديل هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي القادر على منح الفريق العديد من الخيارات الهجومية.

وكان يورجن كلوب، مدرب ليفربول، قد أكد رفض فيرمينو الاستمرار في "أنفيلد" وبحثه عن تحدٍ جديد، مما يعني أن أخر مبارياته ستكون ضد أستون فيلا في 20 مايو المقبل.

جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 31 عامًا سجل 109 هدفًا في 360 مباراة لعبها بقميص ليفربول.