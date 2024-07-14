حلم لم يتحقق في يورو 2020.. فودين يكرر طلبه "الغريب" من لاعبي إنجلترا!

نجم الأسود الثلاثة يعلنون خططتهم..

يستعد منتخب إنجلترا لمواجهة إسبانيا، مساء اليوم الأحد على ملعب برلين الأولمبي، في نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وكشف عدد من لاعبي منتخب إنجلترا عن خططهم، حال تحقيق اللقب الأوروبي لأول مرة في تاريخ البلاد، علمًا بأنهم خسروا نهائي النسخة الأخيرة في عقر دارهم أمام إيطاليا.

وبعد أن تعهد بجعل زملائه في الفريق يقلدون مظهره الأشقر المبيض في عام 2021 حال التتويج باليورو (وهو ما لم يحدث)، قال فيل فودين، في تصريح لـ talkSPORT: "سأضطر إلى التحدث إلى اللاعبين لمعرفة رأيهم، لكنني سأضغط من أجل ذلك، الجميع يقوم بصبغ شعره، مهما كان اللون الذي يختاره. مجرد شيء غير تقليدي لصورة الفريق، أشعر أن الأمور ستسير على ما يرام".

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وأضاف مهاجم برينتفورد إيفان توني، أنه سيضع وشمًا على جسده: "لست متأكدًا جدًا، لكنه سيكون جيدًا. سأحتفظ بها لنفسي حتى النهاية".

وقال ووكر مدافع مانشستر سيتي: "سأترك مستمعي توك سبورت يقررون ما يجب علي فعله إذا فازت إنجلترا ببطولة أوروبا، لا حدود للأمر".