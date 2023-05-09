حلم دوري أبطال أوروبا تحت التهديد.. عقوبة جديدة قد تدمر يوفنتوس

هل ينتهى حلم يوفنتوس بالتأهل لدوري الأبطال الموسم القادم؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، عن تعرض نادي يوفنتوس لأزمة مجددًا واقترابه من تلقى عقوبة جديدة من محكمة الإستئناف التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية.

وكان يوفنتوس قد تلقى عقوبة في فبراير الماضي، بخصم 15 نقطة من رصيده في الدوري الإيطالي هذا الموسم، لاتهامهم بتضخيم رسوم الانتقالات بشكل مصطنع لتعزيز مكاسب رأس المال، وبالتالي موازنة الدفاتر المالية.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" فأنه من المنتظر أن تصدر محكمة الإستئناف التابعة للجنة الأولمبية الإيطالية، عقوبة خصم 9 نقاط من رصيد يوفنتوس، وسيتم إصدار هذه العقوبة في خلال شهر من الآن، بسبب إيجاد المحكمة لدوافع جديدة قوية لمعاقبة النادي قبل نهاية الموسم الحالى.

يذكر أن المحكمة الرياضية "كونى"، قد تراجعت سابقًا عن قرار خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس، والتي مكنت الفريق من العودة للمنافسة على المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتم قبول استئناف يوفنتوس، ولكن مع حق المحكمة في إعادة فتح القضية إذا توافرت أدلة جديدة.

وأكدت الصحيفة أن الاتهامات الأولى ضد يوفنتوس لا تزال قوية، وأن انتهاكه المادة 4 لم يتم الطعن فيها حيث هناك تلاعب بقواعد النزاهة واللعب المالي النظيف، ويأمل يوفنتوس في تأجيل توقيع هذه العقوبة للموسم الجديد حتى يتمكن من التأهل إلى بطولة دورى ابطال أوروبا فى الموسم الحالى، وهو ما لن يتحقق إذا تم خصم 9 نقاط من رصيده.

ويحتل يوفنتوس حاليًا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة.