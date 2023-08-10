ريال مدريد يفاوض "حلم الماضي" ونجم المغرب لتعويض كورتوا

ليست المرة الأولى التي يحاول فيها ريال مدريد ضم هذا الحارس

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني البحث في كل مكان عن حارس جديد، بعد الأنباء المنتشرة عن غياب البلجيكي تيبو كورتوا حتى نهاية الموسم.

كورتوا تعرض لإصابة قوية في تدريبات ريال صباح اليوم، الخميس، ووفقًا لشبكة "Cope" الإسبانية فإن الاختبارات الأولية لإصابة كورتوا كشفت عن شكوك حول إصابته بقطع في الرباط الصليبي بعد خروجه من التدريبات باكيًا.

وفي هذا السياق قالت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، إن ريال مدريد وضع الإسباني دافيد دي خيا كهدف رئيسي له لتعويض إصابة كورتوا الصادمة.

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وأشارت إلى جلوس إدارة ريال مع وكلاء اللاعب، لبحث إمكانية ضمه هذا الصيف، في صفقة لن تكون صعبة بسبب قضاء دي خيا الفترة الحالية بدون أي فريق بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وظهرت كذلك بعض الأسماء الأخرى ضمن الخيارات المقترحة لريال مثل النجم المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية وكيبا حارس تشيلسي وفقًا لموقع "ريليفو" الإسباني.

يذكر أن دي خيا كان على أعتاب الانضمام لريال مدريد من مانشستر في 2015، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب واقعة الفاكس الشهيرة.