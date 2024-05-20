"حلم القيادة يصطدم بإغراءات السعودية" .. نجم ميلان مُرشح للانتقال إلى دوري روشن!

صفقة كبرى ننتظر رؤيتها في دوري روشن خلال الصيف المقبل..

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دخل أحد نجوم نادي ميلان الإيطالي، ضمن الترشيحات للانتقال إلى دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي المُقبل.

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وذكرت صحيفة لاجازيتا الإيطالية، أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط ميلان، أصبح ضمن الأسماء المرشحة للرحيل عن الروسونيري في الصيف، برفقة رافا لياو، مايك مينيان، وثيو هيرنانديز.

وأوضح التقرير أن بن ناصر مهتم بالدوري السعودي الذي يتطور بسرعة، ورغم ارتباط الجزائري بعقد مع ميلان حتى يونيو 2027، إلا أن اللاعب، الذي يعد قريبًا جدًا من الثقافة العربية، قد يبدو الأمر بالنسبة له مسألة وقت، وقد يتم الأمر في خلال موسمين أو بعد انتهاء عقده، أو يحدث أسرع من ذلك.

ومن المتوقع أن يتلقى إسماعيل بن ناصر، عرضًا ضخمًا من أحد الأندية السعودية، فيما تحدث الجزائري عقب مباراة تورينو، بصفته القائد المستقبلي لميلان، قائلًا "في العام المُقبل، سأفعل كل ما بوسعي، أنا لستُ شخصًا يتحدث كثيرًا خارج الملعب، ولكن داخل الملعب، سأبذل قصارى جهدي دائمًا".

وأضاف "نحن في المركز الثاني في الدوري هذا الموسم، ولكن هذا لا يكفي، لدينا الرغبة في الفوز، وفي كل عام أحاول تقديم المزيد، لقد كنت هنا في ميلان لمدة ست سنوات، لأتعلم دوري كقائد وكيف أكون قدوة".

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وشارك إسماعيل بن ناصر في 24 مباراة مع ميلان، خلال الموسم الجاري، حيث سجل هدفين وصنع تمريرتين حاسمتين في 19 مباراة بالدوري الإيطالي، كما لعب 5 مباريات في الدوري الأوروبي، فيما غاب اللاعب عن عدة مباريات في بداية الموسم، بعد إجراح جراحة في الركبة، فيما شارك مع منتخب الجزائر في بطولة كأس أمم إفريقيا (كوت ديفوار 2023)، خلال شهر يناير الماضي.

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