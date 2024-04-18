حلم الرجل الأول .. فرصة ذهبية أمام مدرب ليفربول للخروج من عباءة كلوب

يفاضل الآن بين عرضين في أوروبا

أفادت تقارير صحفية بأن نادي بشكتاش التركي، يتطلع للتعاقد مع الهولندي بيب ليندرز، مساعد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، من أجل تولي مهمة الرجل الأول بعد رحيله عن الريدز.

وكان ليندرز قد أعلن أنه سيغادر الأنفيلد في نهاية الموسم جنبًا إلى جنب مع مديره الألماني، حيث من المقرر أن يقوم ليفربول بثورة في الهيكل الفني والإداري بعد 9 سنوات من العمل تحت قيادة كلوب.

ووفقًا لصحيفة "أثليتيك"، قام النادي التركي بتقييم ليندرز بدرجة عالية، ويُعتقد أن الهولندي هو الأجدر لتولي المسؤولية خلفًا للمدرب المُقال فرناندو سانتوس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "ميل سبورت" أنه من المحتمل أن يتولى بيب ليندرز (46 عامًا) قيادة أياكس أمستردام، حيث كان على رأس أهداف النادي الهولندي مع بداية الموسم الحالي، بدلًا من المدرب المؤقت جون فانت شيب.

ويبدو العرض التركي أكثر إقناعًا لبيب ليندرز، الذي صرح في فبراير الماضي بأن إنهاء فترة عمله في ليفربول، يمثل نهاية عمله في منصب المدرب المساعد، وأنه لن يرضى مرة أخرى إلا بأن يكون الرجل الأول.

وقال ليندرز عن رغبته في العمل كمدير فني: "أعتقد حقًا أنه تطور طبيعي، لقد قلت دائمًا أنني سأنتهي مع يورجن، ولن أساعد أي شخص آخر، وهذه هي اللحظة التي سأذهب فيها وأتولى المهمة".