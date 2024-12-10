"حكّم لنا مقابل 100 ألف يورو".. قضية فساد جديدة في الكرة الإسبانية!

مباراة أسالت الكثير من الحبر في الترقيات إلى "السيجوندا" الإسبانية

تقدم نادي خيمناستيك دي تاراجونا الإسباني بشكوى جنائية ضد الحكم إيدير مالو فيرنانديز، الذي أدار المباراة المثيرة للجدل ضد ملقة في 22 يونيو 2024 والتي أحبطت صعود الفريق الكتالوني إلى الدرجة الثانية "السيجوندا".

ويشتكي نادي خيمناستيك بالمعاملة السيئة من الحكم فيرنانديز، ويقاضي الحكم المولود في قشتالة ليصبح أول من يفعل ذلك في الفئات الأدنى لكرة القدم الإسبانية.

وتؤكد الشكوى، التي تقدم أدلة توثيقية، بما في ذلك التسجيلات التي أجرتها وكالة المباحث "Método 3"، أن الحكم كذب عندما قال في تقرير الحكم إنه كان يخشى على سلامته الجسدية بعد صافرة نهاية المباراة في غرفة تبديل الملابس الخاصة به في ملعب نو استادي.

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ولهذا السبب، يُتهم فيرنانديز بارتكاب جريمة تزوير الوثائق، إذ كانت الإهانات والتهديدات التي وصفها في التقرير هي الحجة الرئيسية لاتحاد كرة القدم الإسباني لمعاقبة خيمناستيك بإغلاق ملعبه لمدة أربع مباريات.

وتكشف الشكوى التي أظهرتها صحيفة "لافانجوارديا" والتي تم عرضها أمام محاكم تاراغونا، أن خيمناستيك يتهمه بالتحكيم بشكل متعمد لصالح ملقة وبالتالي ضمان ترقيته كحكم إلى الدرجة الثانية وزيادة راتبه السنوي إلى 100 ألف يورو وعودته إلى ما كان عليه مستواه التحكيمي الموسم الماضي قبل أن يتدنى للدرجة الثالثة.