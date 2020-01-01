حكيم زياش غاضباً: عالم كرة القدم مليء بالمزيفين

المغربي يرى أن دائرة كرة القدم سيئة ومليئة بالمزيفين

قال الدولي المغربي حكيم زياش جناح أياكس أمستردام الهولندي، بإنه لا يثق بأي من المتواجدين في عالم كرة القدم ويعتبرهم شخصيات زائفة ودمى متحركة.

زياش كانت كثير من التقارير قد ربطت اسمه بالرحيل عن أياكس الهولندي، والرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني أو أرسنال الإنجليزي.

وأضاف في حوار صحفي أجراه: "أنا لا أثق في المتواجدين في دائرة كرة القدم الجميع مزيف ويمثلون شخصيات غير حقيقتهم الأمر مزعج".

وتابع: "لدي صفة بأنني استطيع كشف المخادعين والكذابين من أول مرة نتحدث سوياً، كل ما أقوله لأي شخص يقترب مني كن حقيقياً لا تخدعني لأني سأكتشفك".

وأردف: "إذا كنت أثق بك فأنا لا أرى فيك أي عيب وسأسير خلفك حتى نهاية الطريق، ولن أراجعك في أي شيء".

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ويرى الجناح المغربي أن مواقع التواصل الاجتماعي جعلت الجميع مثل الدمى، الكل يريد عرض أفضل ما لديه دون النظر أن هذه ليست شخصياتهم الحقيقية.

يشعر اللاعب المغربي الدولي بأنه يسيء فهمه من قبل بعض الناس ويجد صعوبة في الثقة بالناس مع نمو نجاحه، بسبب الفترة الصعبة في أياكس، رأيت العديد من الوجوه تتغير من حولي، أيضاً من أشخاص لم أكن أتوقعهم، لن أذكر الأسماء، لكن إذا اتصلوا بي فجأة مرة أخرى، فلن يتوقعوا شيئًا مني".

وعن رحيله من أياكس أكد أنه لا يشعر بالقلق حول خطوته المقبلة مؤكداً أن الأمور تسير بمنحنى جيد.