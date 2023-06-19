بعد حكيم زياش .. النصر يحصل على موافقة أتلتيكو مدريد للتعاقد مع نجمه

بعد الاقتراب من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، حصل نادي النصر، على موافقة أتلتيكو مدريد الإسباني؛ لحسم صفقة جديدة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
زياش أعطى موافقة مبدئية لمسؤولي النصر، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي مع ناديه تشيلسي الإنجليزي؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.
ووفقًا لصحيفة "آس"، قدّم العالمي، عرضًا مغريًا إلى نادي أتلتيكو مدريد؛ للتعاقد مع متوسط الميدان الإسباني سؤول نيجيز، بداية من الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
وكشفت الصحيفة، عن ترحيب من النادي الإسباني، للتخلي عن ساؤول في الصيف الحالي للنصر؛ بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، حيث يعتبر من أعلى اللاعبين حصولًا على الرواتب في الفريق، على الرغم من فقدانه مركزه الأساسي.
جدير بالذكر أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 28 سنة، خاض 378 مبارة رسمية مع أتلتيكو مدريد في مختلف المسابقات، سجل خلالها 46 هدفًا وصنع 21 آخرين.
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