حكيمي: هذه هي مسؤوليتنا .. نجم باريس يقود حملة إنسانية لضحايا زلزال المغرب!

نجم منتخب المغرب يتحرك فورًا.

لا شيء أغلى من الوطن، كان هذا هو الشعار الذي رفعه النجم أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان المتواجد مع المنتخب المغربي في الوقت الحالي.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، حيث ظهر بنفسه وهو يقوم بالتبرع بالدماء بقميص منتخب بلاده.

يأتي هذا عقب ساعات من الكارثة الطبيعية التي حلت على البلد الشمال إفريقي، حيث تعرضت لزلزال مروع صباح السبت أودى بأرواح أكثر من ألف شخص، بجانب عدد كبير من المصابين والمفقودين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب حكيمي رسالة مفادها الحث على التبرع بالدماء في ذلك الوقت الصعب، مؤكدًا أن تلك هي مسؤولية كل شخص يستطيع القيام بذلك.

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جدير بالذكر أن مباراة المنتخب أمام نظيره الليبيري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية كانت قد تم تأجيلها بسبب الظروف الحالية، وكان من المفترض خوض مباراة ودية أمام بوركينا فاسو يوم الثلاثاء لم يتم تحديد موقفها بعد.