عين على الحكم | تسلل بفارق شعرة لفياريال وركلة جزاء مثيرة للجدل لبرشلونة!

مباراة قوية للغاية!

شهدت مباراة فياريال أمام برشلونة في الجولة السادسة من الدوري الإسباني بعض الجدل التحكيمي خلال الشوط الأول من عمر المباراة التي تقام على ملعب لا سيراميكا.

في البداية كان هناك جدلًا حول مدى صحة هدف فياريال الوحيد في المباراة بسبب شبهة تسلل، لكن تقنية الفيديو أكدت أن اللاعب الشاب سيرجي دومينيجيز قام بتغطية التسلل.

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لاحقًا وبعد لحظات قليلة كان هناك شبهة ركلة جزاء لصالح برشلونة بعدما قادم مدافع فياريال بدفع جول كوندي داخل منطقة الجزاء.

سريعًا جاء القرار من داخل غرف تقنية الفيديو أن اللقطة لا تستحق حتى الإعادة او التدقيق، لكون الالتحام كان بسيطًا للغاية ولفترة قصيرة من الوقت.

جدير بالذكر أن الشوط الأول شهد إصابة صعبة لمارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى النادي الكتالوني، الذي من المرجح أن تكون إصابته خطيرة وقد يغيب لنهاية الموسم.

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