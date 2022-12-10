"حكم فضيحة وضل طريقه".. دي يونج يتهم لاهوز بالانحياز للأرجنتين!

هل انحاز لاهوز للأرجنتين؟

اتهم لاعب المنتخب الهولندي فرينكي دي يونج حكم لقاء البرتقالي ضد الأرجنتين ماتيو لاهوز بأنه قد ضل طريقه بعد أن وصفه بالفضيحة بسبب قراراته يوم أمس في المواجهة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد استطاع التأهل للدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022 بعد الفوز على هولندا بركلات الترجيح في لقاء مثير للجدل تحكيميًا.

وتحدث دي يونج للصحفيين بعد اللقاء، وانتقد الحكم ماتيو لاهوز، حيث قال: "عندما انتهى وقت اللعب المعتاد، ذهب جميع لاعبي الأرجنتين إليه ومنذ ذلك الحين أطلق الصافرات للأرجنتين فقط".

وواصل: "تم ركل حذاء تيمبير لكن الخطأ احتسب ضدنا، وحصل لوك دي يونج على كرة عالية، لكنه صفر ضدنا أيضًا، وركلوا الكرة على دكتنا، لكنه (الحكم) لم يهتم!".

وتابع: "ميسي يلمس الكرة بيده، فقط دعها تذهب. لقد كان فاضحًا حقًا، إنه رجل لطيف، عادة ما يكون أيضًا حكم جيد، لكن ما أظهره في الوقت الإضافي كان غير معقولًا، أعتقد أنه حقًا ضل طريقه، هذا ليس خطأه، لكن له تأثير كبير على المباراة".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني سوف يلعب ضد كرواتيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.