حكم بيتيس وبرشلونة: اعتادنا على النقد ومباراة الأحد حالة خاصة

الحكم يكسر حاجز صمته بعد قراراته المثيرة في موقعة "بينتو فيامارين"

كسر الحكم سانشيز مارتينيز حاجز صمته، للمرة الأولى منذ حملة الهجوم عليه، لأدائه المثير للجدل في موقعة ريال بيتيس وبرشلونة، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل اثنين في ختام الجولة الـ23 لليجا.

واتخذ الحكم بعض القرارات التي أثارت جدلاً على نطاق واسع، منها طرد نبيل فقير في غضون لحظات، لارتكابه مخالفة ثم لاعتراضه على قرار الحكم.

ولم يكتف بذلك، بل تبعه بطرد الفرنسي كليمون لونجليه لحصوله هو الآخر على بطاقتين صفراوين، واحدة في الشوط الأول والثانية بعد دقائق من توقيعه على هدف تأمين الثلاث نقاط، بخلاف التغاضي عن ركلة جزاء طالب بها ليونيل ميسي في نهاية المباراة.

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وفي تعليقه الأول على أحداث الأحد الماضي، قال الحكم مارتينيز للصحفيين "لا يتوقفون أبدًا عن توجيه الانتقادات لنا، وقد اعتادنا على ذلك منذ 18 عامًا، ونتعلم دائمًا من تجاربنا في التحكيم".

وأضاف "لكن يوم الأحد الماضي كان غير، ونحن لا نتوقف عن التعلم ومواصلة التطوير".

وعن رأيه في تقنية الفيديو، قال "إنها تساعدنا عندما يكون هناك خطأ، وبطبيعة الحال أمر كهذا يخدمنا، لا خلاف أبدًا على أنها أداة تساعدنا كثيرًا".

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والمعروف اللجنة الفنية للجنة الحكام ستجتمع غدًا الخميس، لاستعراض أهم وأبرز قضايا النصف الثاني للموسم والمشكلات التي واجهت تقنية الفيديو، مع تحديد الخطوط العريضة التي ستسير عليها المنظومة التحكيمية لنهاية الموسم.

وسيغيب الحكم مارتينيز عن إدارة مباريات الجولة الـ24 للدوري الإسباني، ونفس الأمر سينطبق على حكم مباراة أوساسونا وريال مدريد خيل مانزانو، وذلك ظاهريًا لإراحتهم كما أشارت اللجنة الفنية، لكن وسائل الإعلام تفسر ذلك على أنه عقوبة.