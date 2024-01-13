حكم الكلاسيكو: قضية نيجريرا؟ حتى في السوبر ماركت يقولون إننا فاسدون!

هذا رأيي في القضية بكل صراحة!

مرت 11 شهرًا على بدء التحقيق في قضية "فساد نيجريرا"، التي تركز على علاقة برشلونة المزعومة بخوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام الإسبانية.

وتحدث سيزار سوتو جرادو، حكم الفار في نهائي كأس السوبر الإسباني غدًا الأحد بين ريال مدريد وبرشلونة، عن تلك القضية قبل المباراة المرتقبة.

وسئل صاحب الـ43 عامًا عن "قضية نيجريرا"، فانتقد نائب رئيس لجنة الحكام السابق بشدة، وكذلك التغطية الإعلامية التي تسببت في رد فعل سلبي تجاه الحكام في إسبانيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نحن متعبون. يقولون لأن هناك شخصًا فاسدًا، فأنتم جميعًا فاسدون! هذا ما يحدث مع قضية نيجريرا، إنه الشخصية التي ألحقت أكبر ضرر بالتحكيم الإسباني".

وزاد: "بصراحة، لست على علم بأي تأثير له على مسيرتي كحكم (في الليجا). تحدثت معه 3 مرات في حياتي (11 عامًا بالدوري الإسباني) في محادثات مدتها 30 ثانية".

وختم: "حتى في السوبر ماركت يقولون لنا إننا فاسدون، آمل أن تتخذ المحكمة قرارات مرة واحدة وإلى الأبد، لا يمكن اعتبار كل حكام إسبانيا كما لو كنا فاسدين".